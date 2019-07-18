senator0410

Альбина senator0410

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сверстать лендинг

    $21

    Сроки – до завтрашнего дня, до 14:00 по Мск  Стоимость – 1500 рублей  Обязательно кроссбраузерно  Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису developers.google.com  Прикрепляйте примеры ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад