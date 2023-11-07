Внесение корректировок на сайте на ModX

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Ищем специалистов, которые могли бы внести определённое количество корректировок на сайте, сделанном в ModX.
Полное описание корректировок указано в прикреплённом файле
Сайт: https://finnkoti.ru
От кандидатов ждём ответы на следующие вопросы:
1) Стоимость правок
2) Сроки
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрытмесяц назад
Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...Закрыт16 дней назад
Здравствуйте, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! внимательно изучить сайты прежде чем откликаться, очень много раз ставил подобную задачу и многие себя переоценивают. Нужна полная копия на вордпресс или джумле одного из сайтов, от и до, все ...Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Вітаю! Коротко: - Є магазин на платформі Shopify. Є сторінка продукту: https://cartinova.com/products/tide-play-series-anti-gravity-air-humidifier - Підключена платіжка Fondy https://fondy.ua/uk/ - Мерчант активний та під'єднаний до магазину Як відбувається процес ...Закрыт16 дней назад
- $500
Нужно доделать личный кабинет на VueJs. желателен опыт работы с GraphQL тк API на нем, также желатен опыт покрытия кода Jest тестами. макет фигмы скину в лс. из функционала примерно: чат на сокетах, публикация постов, ...Закрыт16 дней назад
Яндекс.Календарь позволяет ставить в календарь пользователя события через сервисные приложения. Инструкция, как это работает, находится по ссылке - https://yandex.ru/support/business/security-service-applications.html Что будет выдано: Логопасс от аккаунта Яндекса, под которым можно создать сервисные приложения. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 дней назад
Добрый день! Нужно спарсить товары с одного сайта и перенести их на опен карт или подготовить их для импорта на опен карт www.fc-moto.de и https://hypostore.nlЗакрыт17 дней назад
Нужно изменить имя в Facebook. Говорят, не получается, потому что в коде ошибка и это можно исправить. Предложите свою ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 дней назад
Присылайте конечную стоимость работы ТЗ 1. Нужно сделать HTML страничку на которой будет элемент CANVAS. 2. В него должна быть загружена подложка в виде планировки помещения. 3. На этой картинке должна ...Закрыт17 дней назад
Добрый день хотим создать чатбот который будет давать ответы на вопросы клиентов основываясь на нашем FAQ пример как давно существует ваша компани мы на рынке с 2002 года ...Закрытмесяц назад