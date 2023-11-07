Внесение корректировок на сайте на ModX

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки66 просмотров
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Добрый день! Ищем специалистов, которые могли бы внести определённое количество корректировок на сайте, сделанном в ModX.

Полное описание корректировок указано в прикреплённом файле

Сайт: https://finnkoti.ru

От кандидатов ждём ответы на следующие вопросы:

1) Стоимость правок

2) Сроки

MODX
2 месяца назад
Dolotok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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