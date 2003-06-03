Занимаюсь транскрибацей видео, говорю на 3 языках: Узбекский, Русский и Английский. Так же монтирую видео на Premier Pro и After Effects

Русский и Узбекские языки для меня родные, ибо говорю на них с детства. Уровень английского у меня IELTS, изучаю этот язык вот уже 5-6 лет. Что касаемо видео монтажа, занимаюсь этим несколько лет. По началу работал на легкой программе Filmora, а сейчас перешел на более профессиональные Adobe Premier Pro и After Effects. Если доверитесь мне, то обещаю не подвести)))

Вот примеры работ:

https://yadi.sk/i/b9k1-d5kLZU9zQ

https://www.instagram.com/p/CGeqOU_FMlH/?igshid=f8xpysmkm6wj

https://www.instagram.com/p/CG6wN9slEeq/?igshid=n7dnnzxlgyaw

https://www.instagram.com/tv/CG0HbtMprmD/?igshid=1gmciup35i00r