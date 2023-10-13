Оценка макетов от 20 минут, быстрый старт — https://livehtml.io/#go
У нас нет менеджеров – только прямая связь с исполнителем.
Под ваш проект будет выделен отдельный верстальщик, который будет держать с вами связь напрямую.
Заказывая верстку у нас — вы платите за качество. Особое внимание уделяется pixel perfect (100% совпадение с макетом) и исходному коду.
Ведь как бы хорошо не выглядела работа — это вовсе не свидетельствует о грамотности и логичности исходного кода, что в дальнейшем может вызвать значительные трудности у программистов.
Команда имеет огромный опыт вёрстки, у каждого за плечами сотни реализованных макетов. Примеры наших работ в удобном формате — https://livehtml.io/examples
Любая выполненная работа проходит внутренние тестирование и только после этого передается заказчику.
Также, мы даем гарантию 6 месяцев бесплатной поддержки, помощи при интеграции и устранения дефектов верстки, если таковые найдутся.
Работаем и по безналу со всеми странами.
Отзывы от работодателей можно посмотреть здесь.
Технические детали:
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery, Svelte, SvelteKit;
- SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Только чистая html верстка, без интеграции в движки;
- Доработкой существующих сайтов не занимаемся;
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