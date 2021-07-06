Вёрстка 2х элементов

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки133 просмотра

Вёрстка 2х элементов

покажу в ТГ

4 года назад
micki_pro
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DmitryVebdesign
Дмитрий 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству)
Отличный заказчик, было хорошо поставлена задача, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

DmitryVebdesign
Дмитрий 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
7 отзывов
4 года назад

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