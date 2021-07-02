Сверстать меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок984 просмотра

Нужно для сайта сверстать меню для мобильной версии, которое будет открываться по клику на бургер(он будет превращаться в крестик). Все с анимациями. Верстка на sass(не scss) + gulp.  JQuery не использовать. 

Тз и файлы сайта отправлю исполнителю. 

Кто пишет заявки указывайте telegram

jQuerySASSSCSSGulp
4 года назад
v_shilov
Виктор 
26 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

vadim_losenkov
Вадим 
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17 часов назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
👌

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