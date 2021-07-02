Нужно для сайта сверстать меню для мобильной версии, которое будет открываться по клику на бургер(он будет превращаться в крестик). Все с анимациями. Верстка на sass(не scss) + gulp. JQuery не использовать.

Тз и файлы сайта отправлю исполнителю.

Кто пишет заявки указывайте telegram