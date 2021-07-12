Адаптивная верстка для проекта по списку задач.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок1390 просмотров

Есть список задач для фронтэндщика. 

сверстать по макету из фигмы адаптив,

исправить уже сверстанные другим верстальщиком страницы и тп. 

требования: отличные знания CSS / JS (JQuery) / HTML5 / SVG

К задаче приступаем сегодня, цену обсудим. Если Вам нужен заказ «на будущее», то это не Ваш заказ. 

CSSFigmaHTMLJavaScriptjQuery
4 года назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
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год назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
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4 года назад
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HTML-верстка
nikapr321
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