Требуется оптимизация самописного сайта на HTML, CSS, JS и Laravel. Задачи включают отключение ненужных скриптов, добавление lazy-загрузки, сжатие стилей и скриптов, исправление ошибок и улучшение загрузки страниц с YouTube видео. Необходимо пройти через Google Speed и устранить все критические ошибки.
Функционал wordpress + небольшая верстка для сайта
Необходимо качественно сделать функционал wordpress для уже имеющейся верстки + незначительно доработать эту верстку.
В вертске есть элементы анимации, которые необходимо будет сделать.
Важно, чтобы имелся опыт исполнения ТЗ по seo-аудиту
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