Функционал wordpress + небольшая верстка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1389 просмотров

Необходимо качественно сделать функционал wordpress для уже имеющейся верстки + незначительно доработать эту верстку. 

В вертске есть элементы анимации, которые необходимо будет сделать. 

Важно, чтобы имелся опыт исполнения ТЗ по seo-аудиту

WordPress
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