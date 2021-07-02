Необходим парсер интернет-магазина на C#. Результат в формате XML с возможностью использования прокси. Сравнение новой и старой таблиц для выявления отсутствующих строк, которые нужно перепарсить и сохранить в отдельный файл. Фильтр для парсинга только определенных производителей и логирование ошибок при парсинге.