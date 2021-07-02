Необходимо продолжить вёрстку первой страницы сайта, используя существующий сборщик Gulp, LESS и методологию БЭМ. Важно придерживаться заданного стиля написания кода. Макет доступен в Figma и по ссылке на изображение. Ожидается качественная реализация с учётом предоставленных условий.
Часть 3
Реализовать верстку на чистом CSS и отдельных HTML верстку макетов согласно дизайну.
Также необходимо будет поддерживать вёрстку и вносить правки в зависимости от просьб участников команды.
3 часть картинки
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