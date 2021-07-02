Часть 3

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок738 просмотров

Реализовать верстку на чистом CSS и отдельных HTML верстку макетов согласно дизайну.

Также необходимо будет поддерживать вёрстку и вносить правки в зависимости от просьб участников команды.

3 часть картинки

CSSHTML
4 года назад
guest_16240334069852
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ProstakValery
29 лет
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2 года назад
4 года назад
$30
5 дней
Escrow
Все, как всегда супер, будем ждать новых проектов, было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

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