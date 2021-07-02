Html-верстка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка101 просмотр

Добрый день, нужна верстка макета Figma. Все расскажу в тз, скину в телеграмм.

FigmaHTML
4 года назад
vikulov
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wdk-dev
Матвей 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Матвей сделал все вовремя. Всегда был на связи. Желаю Матвею успехов в развитии. Буду сатрудничать еще.
Анатолий, спасибо за ваш заказ! Было приятно работать. Всегда был на связи. Скинул оплату в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

wdk-dev
Матвей 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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