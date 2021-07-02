Передняя кодировка

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок91 просмотр

Hi Artyom-S For our web project, you are going to perform professional HTML coding using modern HTML, CSS and JS features. Popular frameworks are used like Flex or Bootstrap 5 and jQuery 3 with plugins.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
4 года назад
Leettheplug2050
Мартинс Лопес 
57 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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