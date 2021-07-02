Требуется оптимизация самописного сайта на HTML, CSS, JS и Laravel. Задачи включают отключение ненужных скриптов, добавление lazy-загрузки, сжатие стилей и скриптов, исправление ошибок и улучшение загрузки страниц с YouTube видео. Необходимо пройти через Google Speed и устранить все критические ошибки.
Передняя кодировка
Hi Artyom-S For our web project, you are going to perform professional HTML coding using modern HTML, CSS and JS features. Popular frameworks are used like Flex or Bootstrap 5 and jQuery 3 with plugins.
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