Нужно сверстать лендинг и наполнить контентом

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  2. HTML-верстка
Закрыт52 заявки1725 просмотров

Есть макет (в приложении) нужно его сверстать и наполнить контентом. Адаптив нужно сделать самостоятельно.

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#1
HTML-верстка

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