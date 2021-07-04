Требуется сверстать меню для мобильной версии сайта, которое открывается по клику на бургер и превращается в крестик. Верстка должна быть выполнена на SASS с использованием Gulp. Необходимо реализовать анимации. Техническое задание и файлы сайта будут предоставлены исполнителю.