Адаптиваная верстка макета

  1. Биржа фриланса
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Закрыт37 заявок1119 просмотров

Адаптиваная верстка макета главная готова кроме 2х элементов + все остальные страницы

Дизайн https://inlnk.ru/Wz9le

Жду цену и срок + оставляйте свой ТГ

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micki_pro
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