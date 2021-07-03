Необходимо продолжить вёрстку первой страницы сайта, используя существующий сборщик Gulp, LESS и методологию БЭМ. Важно придерживаться заданного стиля написания кода. Макет доступен в Figma и по ссылке на изображение. Ожидается качественная реализация с учётом предоставленных условий.
Нужно сверстать макеты на Нтмл цсс + сторадж +react или flask
https://www.figma.com/file/RNrO4bLwrq1pYbb7S7FH5F/Taxi?node-id=102%3A12888
Нужно сверстать макеты на Нтмл цсс + сторадж +react или flask
Backend делаем на Pythone
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