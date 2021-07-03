Нужно сверстать макеты на Нтмл цсс + сторадж +react или flask

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Закрыт6 заявок1062 просмотра

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Нужно сверстать макеты на Нтмл цсс + сторадж +react или flask

Backend делаем на Pythone 

FlaskNode.js
4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
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месяц назад

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4 года назад

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