Необходимо сверстать 14 страниц

$140
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт41 заявка1830 просмотров

Добрый день, необходимо сверстать 14 страниц. Валидно, адаптивно, кроссбраузерно.

Перфект пиксель.

Сроки: до среды следующей недели.

Необходим ответственный исполнитель, если все будет ок - то будем работать по другим проектам.

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