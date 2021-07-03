Сверстать мобильную версию для сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки2204 просмотра

Нужно сверстать мобильную версию к действующему сайту на вордпресс и подправить верстку страницы услуг. Подробности в личку напишу. 

WordPress
4 года назад
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#1
HTML-верстка
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