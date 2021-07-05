Требуется сверстать мобильную версию действующего сайта на WordPress и внести изменения в верстку страницы услуг. Задача включает адаптацию дизайна под мобильные устройства для улучшения пользовательского опыта.
Верстка двух блоков
ссылка на макет - https://www.figma.com/file/Snjy4F4vBU66hhzi7qUEQp/%D0%90%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-04.05-(Copy)-(Copy)
1. Требуется сверстать - http://joxi.ru/nAygNZehwMRakm
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка23 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сверстать макеты, используя HTML и CSS, с интеграцией React или Flask. Backend будет реализован на Python. Ознакомьтесь с макетами в Figma для деталей.HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $140
Необходимо сверстать 14 страниц с использованием HTML. Требования: валидность, адаптивность и кроссбраузерность. Обеспечить перфект пиксель. Срок выполнения - до среды следующей недели. Ищем ответственного исполнителя для дальнейшего сотрудничества.HTML-верстка41 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется сверстать меню для мобильной версии сайта, которое открывается по клику на бургер и превращается в крестик. Верстка должна быть выполнена на SASS с использованием Gulp. Необходимо реализовать анимации. Техническое задание и файлы сайта будут предоставлены исполнителю.Завершен4 года назад
- $30
Необходимо реализовать верстку макетов на чистом CSS и HTML в соответствии с представленным дизайном. Также потребуется поддерживать верстку и вносить правки в зависимости от запросов участников команды. Обратите внимание на детали выполнения для достижения высокого качества.Закрыт4 года назад
Требуется сверстать лендинг на основе предоставленного макета и наполнить его контентом. Важно обеспечить адаптивность сайта. Необходимо учитывать все детали макета и сделать качественную верстку.HTML-верстка52 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется фронтэндщик для адаптивной верстки по макету из Фигмы. Задача включает исправление ранее сверстанных страниц. Необходимы отличные знания CSS, JS (JQuery), HTML5 и SVG. Приступаем к работе сегодня.Завершен4 года назад