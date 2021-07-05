Верстка двух блоков

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок787 просмотров

ссылка на макет - https://www.figma.com/file/Snjy4F4vBU66hhzi7qUEQp/%D0%90%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-04.05-(Copy)-(Copy)

1. Требуется сверстать - http://joxi.ru/nAygNZehwMRakm

2. http://joxi.ru/bmoX3GBiyv17e2

4 года назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Выбранный исполнитель

all-nice
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Все хорошо) Сделано было очень оперативно и хорошо) Однозначно рекомендую Дениса
Роман отличный заказчик, своевременная оплата, всегда на связи рекомендую !

Заявки фрилансеров

all-nice
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месяц назад
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