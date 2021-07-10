Верстальщик и фронтенд-разработчик
Уверенно владею HTML5, CSS3, JavaScript.
Имею представление о препроцессорах SASS/LESS. Умею пользоваться шаблонизатором Pug и сборщиком Gulp.
Сверстаю ваш сайт в максимально короткие сроки, адаптивно, резиново, кроссбраузерно.
Примеры работ:
1. Сайт барбершопа Borodinsky: https://purpl3mint.github.io/barbershop-academy/index..
2. Сайт Altair: https://purpl3mint.github.io/altair-build/
3. JavaScript медиаплеер ЯTunes: https://purpl3mint.github.io/ya-tunes/index.html
4. Лендинг сайта Alisayed: https://purpl3mint.github.io/alisayed-template/
5. Магазин дизайн-студии Nёrds: https://purpl3mint.github.io/nerds-academy/
6. Калькулятор расходов Money Calc: https://purpl3mint.github.io/money-calc/
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$8
10 баллов
4 года назад
JavaScript
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