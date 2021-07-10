purpl3mint

Березин purpl3mint

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальщик и фронтенд-разработчик

Уверенно владею HTML5, CSS3, JavaScript.

Имею представление о препроцессорах SASS/LESS. Умею пользоваться шаблонизатором Pug и сборщиком Gulp.

Сверстаю ваш сайт в максимально короткие сроки, адаптивно, резиново, кроссбраузерно.

Примеры работ:

1. Сайт барбершопа Borodinsky: https://purpl3mint.github.io/barbershop-academy/index..

2. Сайт Altair: https://purpl3mint.github.io/altair-build/

3. JavaScript медиаплеер ЯTunes: https://purpl3mint.github.io/ya-tunes/index.html

4. Лендинг сайта Alisayed: https://purpl3mint.github.io/alisayed-template/

5. Магазин дизайн-студии Nёrds: https://purpl3mint.github.io/nerds-academy/

6. Калькулятор расходов Money Calc: https://purpl3mint.github.io/money-calc/

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Отзывы заказчиков

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$8
10 баллов
4 года назад
Нужен JS разработчик для анимации.
JavaScript
Все четко! Рекомендую!
Все четко, вежливо и понятно. Быстрая оплата за выполненную задачу
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