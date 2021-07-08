Доработки на Landing

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок1181 просмотр

Реализовать небольшие доработки, работы на 40-60мин. 

1. При нажатии на кнопку «посмотреть все» отобразятся все слайды слайдера.

2. При скролле страницы элемент плавно передвигается по блоку. 

все подробности в лс. 

4 года назад
voloshin__v
Виталий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

jabatoad
Даниил 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$8
1 день
Escrow
Однозначно рекомендую, качественно и быстро решил проблему, результатом очень доволен!
Спасибо Виталию за интересную задачу. Приятный в общении и всегда на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Виталий
 
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jabatoad
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