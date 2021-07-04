Переделать мобильную версию

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1082 просмотра

На нашем сайте, https://otpad.com.ua/, нужно переделать адаптив. Макет в фигме есть, и соответственно подключить его на Ворпресс, чтобы все нормально работало. 

Figma
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AntonLN
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