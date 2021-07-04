Оптимизация верстки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок1642 просмотра

Здравствуйте.

Необходима оптимизация верстки на сайте, html + css, modx.

Сайт долго грузится, на сайте 90% фото.

Необходимо максимально уменьшить вес страницы, и оптимизировать скорость загрузки.

Главная + 5 внутренних страниц.

Возможно также подключить Lazy Load, а также обязательно соблюсти все seo стандарты.

Есть тестовый домен и место(хост) для работы.

Версии пк и адаптива.

Сайт скину в лс, тематика сопровождения.

CSSHTMLMODX
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