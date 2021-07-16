Давайте знакомиться! Создаю сайты под ключ: веб-дизайн, верстка, натяжка на Wordpress. Начала работать в этой области давно в 2009 году (специально оставила в портфолио 3 старых сайта того времени), потом оставила это занятие по разным причинам. С недавнего времени вернулась к теме создания сайтов на WordPress. Есть опыт работы с плагином Woocommerce. Помимо постоянного самообучения, прошла курс по веб-дизайну "Веб Дизайн в Figma. Основы Ui Ux дизайна на практике" и курс по верстке от Вадима Прокопчука, есть сертификаты. Люблю учиться и узнавать новое.
Мои знания и умения:
Понимание основных принципов дизайна + работа в Figma, Photoshop.
Кроссбраузерная верстка HTML + CSS + JQuery
Адаптивная верстка под любое разрешение
Натяжка верстки на WordPress
Создание сайта под ключ
Использование технологий, ускоряющих и оптимизирующих верстку: Flexbox, планировщик задач Gulp, препроцессор SCSS
Опыт работы с Git (почти все мои работы размещены на https://github.com/istrelkina)
Считаю приоритетным выполнение задач заказчика и решение его проблем. Если возникнут какие-то сложности, обязательно предупреждаю о них заранее, никогда не пропадаю "с радаров", всегда на связи с 3 до 13 по мск! Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Портфолио
- Учебный проект48 просмотров
- Дизайн для сайта астрологической направленности.46 просмотров
- Сайт гостевого дома.41 просмотр
- Лендинг кафе38 просмотров
- Сайт праздничного агентства33 просмотра
- Учебный проект30 просмотров
- Авторский сайт "Родословные летописи"26 просмотров
- Сайт для IT компании28 просмотров