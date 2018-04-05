Перевёрскта WP темплейта под кастомный сайт

HTML-версткаЗакрыт3 заявки109 просмотров
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Доброго дня

Нам требуется переверстать 

http://finazi.haintheme.com/home-2/

http://finazi.haintheme.com/about-us/

http://finazi.haintheme.com/blog/

http://finazi.haintheme.com/contact-us/

Проблема наша в том что в данный момент верстка этого темплейта заточена под вордпресс, а нам надо чтобы оно было под обычный кастомный сайт (на выходе нужны html+js+css файлы разбитые по-человечески, а не с частичной генерацией тэгов посредством сервер-сайда вордпресса).

Заранее благодарю.

6 лет назад
Morro1980
Илья Лев 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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