Morro1980

Илья Лев Morro1980

 
43 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Индивидуальные занятия по ReactJS

    $500

    Два программиста, один с опытом 4 года (php + VueJS) и второй с опытом программирования в 50 лет (от ассемблера до С++ и знакомый с native JS) ищут грамотного программиста-практика с навыками ReactJS для обучения ...

    PHPJavascriptReact.js
    Уроки и Репетиторство1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить таблицы datatables на ag-grid

    $200

    Вот тут есть описание: [url=https://docs.google.com/document/d/1MYY8Mb2UVF63H4pX2X90Ghm7OUB4cPDLO8HgVEdq3gw/edit]https://docs.google.com/document/d/1MYY8Mb2UVF63H4pX2X90Ghm7OUB4cPDLO8HgVEdq3gw/edit[/url] Задача хоть и несложная, но срочная. Поэтому цена предлагается выше обычной. Оплата только через безопасную сделку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевёрскта WP темплейта под кастомный сайт

    Доброго дня Нам требуется переверстать  [url=http://finazi.haintheme.com/home-2/]http://finazi.haintheme.com/home-2/[/url] +  [url=http://finazi.haintheme.com/about-us/]http://finazi.haintheme.com/about-us/[/url] +  [url=http://finazi.haintheme.com/blog/]http://finazi.haintheme.com/blog/[/url] +  [url=http://finazi.haintheme.com/contact-us/]http://finazi.haintheme.com/contact-us/[/url] Проблема наша в том что в данный момент верстка этого темплейта заточена под вордпресс, а нам надо чтобы оно было под обычный кастомный сайт (на выходе нужны html+js+css файлы разбитые по-человечески, а ...

    JavascriptWordPressHTMLCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн и верстка сайта

    Есть сайт https://greencardorganization.com Ему надо сделать дизайн в стиле Material design (Flat) сохранив при этом большую (титульную) картинку на первой странице. Также нужно не меняя цветов и общей формы поменять логотип так, чтобы он соответствовал новому ...

    Верстка сайтаHTMLCSS
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработчик Full Stack

    Работа удаленно. Самостоятельно.  По 8 часов в любое удобное время. Важное уточнение! Не работаем с посредниками - только напрямую с программистом. Оплата - только в виде зарплатной ведомости на конкретное физ.лицо с оформлением соответствующего договора и всех остальных ...

    PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLGit
    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обучение Laravel 5.5

    Требуется короткое, но емкое обучение основам Laravel. Я уже знаком с PHP, подходом OOP, а также строением MVC. Laravel уже установлен. Основные темы: [list=1][*]Общая структура Laravel и куда что писать (например логику можно писать хоть во view хоть в ...

    PHPLaravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Плагин под WP + Woocommerce

    $300

    Нужен специализированный плагин под woocommerce который будет расширять и дополнять стандартный функционал связанный с доставками купленных продуктов клиентам.  Front + backend + RTL-compatible

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Front end developer

    $1500

    Ищем разработчика front-end на постоянную работу в израильской фирме обладающим навыками и опытом в: - native JS - jQuery - Angular - VueJS (опционально, но огромный плюс) - HTML5 - Css3 - Очень желателен опыт в интеграции и работе ...

    PHPJavascriptHTMLjQueryAngular
    Веб-программирование46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка приложения под iOS

    $2500

    Приложение под iOS предназначенное для водителей эвакуаторов. Есть уже готовый дизайн под 8 экранов. ТЗ прикреплено и не меняется. Бюджет торгу в сторону увеличения не подлежит. Максимальное время разработки - 2 недели и еще неделя на тесты. Каждые 2-3 дня ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка проекта

    $2500

    Есть проект сайта с готовым на 90% сервер-сайдом, полностью готовым дизайном и частично (на 20%) готовой версткой. Необходимо вникнуть в код, доделать все недоделанное и отладить. Срок - до 15-го декабря. По причине срочности оплата - 1000 ...

    PHPCodeIgniter
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин

    $2000

    Исключительно для серьезных разработчиков. Требуется полная проработка сайта, кроме дизайна, строго на PHP. Техзадание прилагается. Основная оплата - 1500$ Дополнительная премия за срочность - до 500$. Срок - 2 месяца. Условия выплаты основной суммы - 1) В срок выполнено все ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Изменить таблицы datatables на ag-grid
Работа с Ильёй - это масса положительных эмоций. Очень грамотная постановка задачи, постоянно на связи для решения возникавших вопросов, приятное, человеческое общение. Категорически рекомендую как очень положительного и ответственного заказчика.
Очень ответственный и последовательный исполнитель. Несмотря на срочность и проблемы в ТЗ задачу выполнил в срок и полностью. Доволен работой настолько что посчитал правильным выплатить бонус. Однозначно буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
sirexelite
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать логотип
Хороший заказчик! Четко поставленная задача и оплата в срок. Дружественно общение. Рекомендую!
Очень хороший профессионал. Быстрое исполнение, без проблем делал много разных концепций, пока не дошли до понравившейся.
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Плагин под WP + Woocommerce
Все отлично. Четкая постановка задачи, оплата мгновенно. Всем рекомендую!
Очень хороший специалист. Четкое выполнение работы включая некоторые изменения ТЗ. Качественная коммуникация. Рекомендуем и сами будем продолжать работать при надобности.
Ответный отзыв