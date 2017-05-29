Два программиста, один с опытом 4 года (php + VueJS) и второй с опытом программирования в 50 лет (от ассемблера до С++ и знакомый с native JS) ищут грамотного программиста-практика с навыками ReactJS для обучения ...
- $500Уроки и Репетиторство1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $200
Вот тут есть описание: [url=https://docs.google.com/document/d/1MYY8Mb2UVF63H4pX2X90Ghm7OUB4cPDLO8HgVEdq3gw/edit]https://docs.google.com/document/d/1MYY8Mb2UVF63H4pX2X90Ghm7OUB4cPDLO8HgVEdq3gw/edit[/url] Задача хоть и несложная, но срочная. Поэтому цена предлагается выше обычной. Оплата только через безопасную сделку.Завершен5 лет назад
Описание лежит вот тут: https://docs.google.com/document/d/1tMN0Nxb1P_pwNM5BkPkXBPuSdn16tmyJEq1ruxiyuA0/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброго дня Нам требуется переверстать [url=http://finazi.haintheme.com/home-2/]http://finazi.haintheme.com/home-2/[/url] + [url=http://finazi.haintheme.com/about-us/]http://finazi.haintheme.com/about-us/[/url] + [url=http://finazi.haintheme.com/blog/]http://finazi.haintheme.com/blog/[/url] + [url=http://finazi.haintheme.com/contact-us/]http://finazi.haintheme.com/contact-us/[/url] Проблема наша в том что в данный момент верстка этого темплейта заточена под вордпресс, а нам надо чтобы оно было под обычный кастомный сайт (на выходе нужны html+js+css файлы разбитые по-человечески, а ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется логотип для сайта продающего услуги по способствованию в получении гринкарты.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт https://greencardorganization.com Ему надо сделать дизайн в стиле Material design (Flat) сохранив при этом большую (титульную) картинку на первой странице. Также нужно не меняя цветов и общей формы поменять логотип так, чтобы он соответствовал новому ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Работа удаленно. Самостоятельно. По 8 часов в любое удобное время. Важное уточнение! Не работаем с посредниками - только напрямую с программистом. Оплата - только в виде зарплатной ведомости на конкретное физ.лицо с оформлением соответствующего договора и всех остальных ...Веб-программирование35 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется короткое, но емкое обучение основам Laravel. Я уже знаком с PHP, подходом OOP, а также строением MVC. Laravel уже установлен. Основные темы: [list=1][*]Общая структура Laravel и куда что писать (например логику можно писать хоть во view хоть в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создать вебсервис на основе jsprit и разработать для него АПИ под JSON-запросы.Системное программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $300
Нужен специализированный плагин под woocommerce который будет расширять и дополнять стандартный функционал связанный с доставками купленных продуктов клиентам. Front + backend + RTL-compatibleСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1500
Ищем разработчика front-end на постоянную работу в израильской фирме обладающим навыками и опытом в: - native JS - jQuery - Angular - VueJS (опционально, но огромный плюс) - HTML5 - Css3 - Очень желателен опыт в интеграции и работе ...Веб-программирование46 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2500
Приложение под iOS предназначенное для водителей эвакуаторов. Есть уже готовый дизайн под 8 экранов. ТЗ прикреплено и не меняется. Бюджет торгу в сторону увеличения не подлежит. Максимальное время разработки - 2 недели и еще неделя на тесты. Каждые 2-3 дня ...Мобильные приложения21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $2500
Есть проект сайта с готовым на 90% сервер-сайдом, полностью готовым дизайном и частично (на 20%) готовой версткой. Необходимо вникнуть в код, доделать все недоделанное и отладить. Срок - до 15-го декабря. По причине срочности оплата - 1000 ...Закрыт11 лет назад
- $2000
Исключительно для серьезных разработчиков. Требуется полная проработка сайта, кроме дизайна, строго на PHP. Техзадание прилагается. Основная оплата - 1500$ Дополнительная премия за срочность - до 500$. Срок - 2 месяца. Условия выплаты основной суммы - 1) В срок выполнено все ...Закрыт11 лет назад