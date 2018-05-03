Работа с jQuery, PHP, CSS, HTML5, MYSQL.
Меня зовут Влад
Являюсь Full-Stack developer-ом
Обладаю хорошими знаниями JS,jQuery, PHP, CSS3, HTML5, MYSQL.
Обладаю хорошим знанием WordPress, а именно :
1)Вёрстка
2)Написание плагинов
3)Написание Тем
4)Написание виджетов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Вся работа выполнена качественно и в сроки
Ответный отзыв
Все прошло хорошо
$60
10 баллов
7 лет назад
Заказ выполнен в срок и с пониманием. Всё отлично, советую!
Ответный отзыв
Хороший клиент, прием и оплата заказа в срок
$200
10 баллов
7 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Всё отлично, проблем не возникало, понимали друг друга с полуслова, сроки не сорваны. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Приятен в общении.
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $10от 3 часов
#856
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $80от 3 дней
#236
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $80от 3 дней
#533
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#766
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#1023
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#1623