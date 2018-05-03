Kelayno

Владислав Булаш Kelayno

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работа с jQuery, PHP, CSS, HTML5, MYSQL.

Меня зовут Влад

Являюсь Full-Stack developer-ом

Обладаю хорошими знаниями JS,jQuery, PHP, CSS3, HTML5, MYSQL.

Обладаю хорошим знанием WordPress, а именно :

1)Вёрстка

2)Написание плагинов

3)Написание Тем

4)Написание виджетов

...
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

vika_mess
27 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка 3 страниц
Вся работа выполнена качественно и в сроки
Все прошло хорошо
Ответный отзыв
guest_15307926642162
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Нужен сайт
Заказ выполнен в срок и с пониманием. Всё отлично, советую!
Хороший клиент, прием и оплата заказа в срок
Ответный отзыв
hinnar
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
(CSS,HTML) Редизайн и оптимизация существующего сайта
CSSHTMLJavaScript
Всё отлично, проблем не возникало, понимали друг друга с полуслова, сроки не сорваны. Рекомендую.
Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Приятен в общении.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $10от 3 часов
#856
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $80от 3 дней
#236
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $80от 3 дней
#533
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#766
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#1023
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#1623
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