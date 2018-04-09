Здравствуйте. Требуется программист/разработчик для создания несложного мультиплатформенного ПО. Полный ТЗ скину непосредственно исполнителю. Также, тестовый вариант программы я уже написал на C#, всё работает отлично, но нет мультиплатформенности и ...
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$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1100
Здравствуйте! Сразу скажу: задача может показаться очень нетривиальной. Если кратко: ищу дизайнера, который исходя из первоначальной идеи создаст уникальный стиль и уникальный GUI для разрабатываемого приложения. А затем ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Как мне кажется из базовых знаний sql, работа будет не пыльной. У меня есть один файл csv файл с базой клиентов (назовём база A). Требуется создать исходя из ...Базы данных1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Есть уже готовый и работающий сайт, написанный мной из демо на коленке в 2016 году. За эти два года вебсайт постоянно видоизменялся по необходимости также на коленке, что ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
7 лет назад
Мужику надо в тестеры) Все ок. Доработки адекватные и за пределы тз не выходили.
Ответный отзыв
Всё сделано вовремя, сроки не сорваны. Правки учитывались. Коммуникабельность на высоте. Конечно, предполагалось, что будет кроссплатформенное сразу решение, но устраивает и PC вариант, который буду переносить на MAC.
$200
9 баллов
7 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Приятен в общении.
Ответный отзыв
Всё отлично, проблем не возникало, понимали друг друга с полуслова, сроки не сорваны. Рекомендую.
$10
10 баллов
7 лет назад
SQL
Четкое ТЗ. Моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Выполнено всё в срок и качественно. Рекомендую.