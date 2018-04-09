hinnar

Евгений hinnar

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DezmontDeXa
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Мультиплатформенное ПО для импорта аудиофайлов
Мужику надо в тестеры) Все ок. Доработки адекватные и за пределы тз не выходили.
Всё сделано вовремя, сроки не сорваны. Правки учитывались. Коммуникабельность на высоте. Конечно, предполагалось, что будет кроссплатформенное сразу решение, но устраивает и PC вариант, который буду переносить на MAC.
Ответный отзыв
Kelayno
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
9 баллов
7 лет назад
(CSS,HTML) Редизайн и оптимизация существующего сайта
CSSHTMLJavaScript
Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Приятен в общении.
Всё отлично, проблем не возникало, понимали друг друга с полуслова, сроки не сорваны. Рекомендую.
Ответный отзыв
mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Работа с e-mail базами данных
SQL
Четкое ТЗ. Моментальная оплата. Рекомендую!
Выполнено всё в срок и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв