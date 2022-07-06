Требуется исправить верстку на сайте, чтобы стили корректно отображались на мобильной версии. Работа осуществляется на платформе Битрикс. Задача требует быстрого решения.
Требуется переверстать шапку сайта. Проект на Yii2
Есть небольшой сайт сделанный на Yii2.
Мы нарисовали новый дизайн шапки сайта. Требуется переверстать
Проект не singe-page application, используется обычное внедрение html в код php.
Заявки фрилансеров
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