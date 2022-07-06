Написать клиентскую часть для RestApi

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок515 просмотров

Есть учебный проект, RestApi написанное для формирования путевых листов. Необходимо написать клиентскую часть. Одна две страницы. 

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