Необходимо сверстать лендинг на основе 5-6 блоков с поддержкой десктопной и мобильной версии. Все блоки должны быть доступны для редактирования в админке WordPress. Также требуется разработать прелоадер для улучшения пользовательского опыта.
Написать клиентскую часть для RestApi
Есть учебный проект, RestApi написанное для формирования путевых листов. Необходимо написать клиентскую часть. Одна две страницы.
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