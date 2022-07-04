Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка170 просмотров

Привет, нужно сверстать лендинг по продаже двух линеек чая. Нужно сделать мобильную версию, подключить google pay и apple pay. Много ли заказов в очереди и если мы договоримся когда сможешь приступить?

3 года назад
gr3ko
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
278 отзывов(-3)
3 года назад

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