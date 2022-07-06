Необходимо сверстать статичную HTML-страницу из дизайна Figma, используя Bootstrap. Проект включает адаптивный дизайн с акцентом на минимализм и валидность. Изменений в дизайне не будет, требуется завершить работу в течение нескольких дней.
Верстка figma
Нужно сверстать одну страница адаптивно(html, css) для десктоп и мобильной версии. Ссылку на макет в figma скину в сообщении. Bootstrap использовать не нужно. Заказ достаточно легкий и быстрый.
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