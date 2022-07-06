Верстка figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки603 просмотра

Нужно сверстать одну страница адаптивно(html, css) для десктоп и мобильной версии. Ссылку на макет в figma скину в сообщении. Bootstrap использовать не нужно. Заказ достаточно легкий и быстрый.

BootstrapCSSFigmaHTML
3 года назад
guest_16567511874543
3 года в сервисе
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2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Заказ сделан быстро и в сроки. Всё хорошо сделано. Уточняет детали и делает правки. Всё отлично.
Спасибо за задачу, было приятно сотрудничать с вами)

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