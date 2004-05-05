Добрый день!
Меня зовут Алекс, я очень амбициозный, опытный, молодой фронт-энд разработчик из Еревана. Мне 18 лет.
Есть опыт работы с макетами, готов браться за проект любой сложности. Знаю:
- HTML
- CSS/SCSS (Flex, Grid)
- JavaScript
- React
- а также есть опыт работы с Adobe Photoshop и Adobe Illustrartor.
Портфолио
- Кастомный дизайн онлайн магазина Haki21 просмотр
- Веб-сайт фастфуда Dining on the lake29 просмотров
- Веб-сайт BlueRex36 просмотров
- Веб-страница интерьер-дизайн агентства Inodino32 просмотра
- Обычный макет новостного сайта22 просмотра
- Туристический сайт Rhea26 просмотров