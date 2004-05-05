ogganessyan808

Алекс ogganessyan808

 
19 летАрмения/Ереван
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Добрый день!

Меня зовут Алекс, я очень амбициозный, опытный, молодой фронт-энд разработчик из Еревана. Мне 18 лет.

Есть опыт работы с макетами, готов браться за проект любой сложности. Знаю:

  • HTML
  • CSS/SCSS (Flex, Grid)
  • JavaScript
  • React
  • а также есть опыт работы с Adobe Photoshop и Adobe Illustrartor.
Стараюсь делать свою работу максимально качественно и быстро.
JavascriptHTMLCSSReactSCSSPhotoshop