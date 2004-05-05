Добрый день!

Меня зовут Алекс, я очень амбициозный, опытный, молодой фронт-энд разработчик из Еревана. Мне 18 лет.

Есть опыт работы с макетами, готов браться за проект любой сложности. Знаю:

HTML

CSS/SCSS (Flex, Grid)

JavaScript

React

а также есть опыт работы с Adobe Photoshop и Adobe Illustrartor.

Стараюсь делать свою работу максимально качественно и быстро.