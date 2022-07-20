Верстка figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен92 заявки1806 просмотров

доделывается диз на фигме, вопрос пары дней. больших изменений не будет, плюс минус такой вариант:

_https://www.figma.com/file/If6Eifvsbkj6mcGa7HpqES/LetsExtract?node-id=17%3A79

нужно будет сверстать в html-страницу, используя (полагаю) bootstrap. сайт статичный HTML будет.

+ сделать адаптив

в приоритете минимализм + валидность.

BootstrapFigmaHTMLNode.js
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