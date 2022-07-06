Требуется разработка расширения для Chrome, которое будет представлять собой упражнения-слайды с картинками и таймером уведомлений. Необходим опыт работы с JavaScript, HTML и CSS. Оплата по завершению проекта или раз в неделю. Работа через трекер Hubstaff, минимальная загрузка 4-5 часов в день. В отклике укажите опыт, ставку и часы, готовые работать.