Верстка figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок617 просмотров

Доброго дня! Нужно сделать верстку.

валидно, кроссбраузерно, pagespeed не ниже 90 и т.д. (все условия с выбранным кандидатом)

2 проекта

https://www.figma.com/file/0jVU0X66EwGLVyyPpBA8QK/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-2

https://www.figma.com/file/JS26cQjPsjwxVGevuwYcD6/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0

на каждый пишите пожалуйста отдельно цену в комментарии

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