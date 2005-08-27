Профессиональный верстатель и дизайнер сайтов.

Только качественно🔥 и в срок⏰ -

вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

дизайн в figma. Все понятно, чисто, удобно.

﻿﻿Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке (ну или на том же уровне)!

Работая со мной вы экономите:

 Деньги . Я разрабатываю высококачественный адаптивный дизайн на основе макетов, это позволит значительно сэкономить Ваши деньги и избавит Вас от необходимости заказывать другие планы дизайна.

. Я разрабатываю высококачественный адаптивный дизайн на основе макетов, это позволит значительно сэкономить Ваши деньги и избавит Вас от необходимости заказывать другие планы дизайна. ⏳ Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Так же, если Вы хотите полностью контролировать процесс разработки - все изменения будут обговорены с Вами заранее.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Так же, если Вы хотите полностью контролировать процесс разработки - все изменения будут обговорены с Вами заранее.  Нервы . Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! ❌Никаких рисков. Работаю без предоплаты!

Связь☎:

Телеграм: Corker5

✔ В личных сообщениях

Гарантия на верстку.

В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Профессиональные навыки磊: