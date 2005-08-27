Профессиональный верстатель и дизайнер сайтов.
Только качественно🔥 и в срок⏰ -вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.
дизайн в figma. Все понятно, чисто, удобно.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке (ну или на том же уровне)!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Я разрабатываю высококачественный адаптивный дизайн на основе макетов, это позволит значительно сэкономить Ваши деньги и избавит Вас от необходимости заказывать другие планы дизайна.
- ⏳Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Так же, если Вы хотите полностью контролировать процесс разработки - все изменения будут обговорены с Вами заранее.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- ❌Никаких рисков. Работаю без предоплаты!
Связь☎:✔ Телеграм: Corker5
✔ В личных сообщениях
Гарантия на верстку.В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Профессиональные навыки磊:
- HTML
- CSS(Scss)
- JavaScript
- Gulp
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma
- PHP (базовый, для отправки форм)
- Avocode
- SVG
- Flexbox
Портфолио
- NFT.NET1 просмотр
- VOLUMENZEIT1 просмотр
- Sequoia NFT Park4 просмотра
- COINFLIP4 просмотра
- Meta1 просмотр
- Cootelsнет просмотров
- Shinyнет просмотров