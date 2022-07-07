Небольшие правки по верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок702 просмотра

Нужно внести исправления в существующую верстку.

Не совсем корректно работает плавный скролл и меню в мобильной версии.

Ввиду невозможности перевода денег на Украину, рассматриваю только специалистов из РФ и Белоруссии.

3 года назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Все реализовано как было необходимо! Рекомендую!
Хороший заказчик, быстро отвечал, быстро оплатил

Заявки фрилансеров

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