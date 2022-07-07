HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка335 просмотров

Добрый день!

Ищу профессионала по вышеуказанным специальностям.

Работа на один проект. (вёрстка на react)/

Для найма нужны следующие параметры:" По Front-у - сильные знания React-а (React.js), опыт работы с React-ом не менее 3х лет..."- это от руководителя проекта.

Преимуществом будет знание Symphony, Docker...

Порядок согласования кандидата на выполнение:

1. Присылаете Резюме

2. Согласовываем дату и временя собеседования в Telegram.

3. Само собеседование.

4. Утверждаем кандидата.

5. Предоставляем доступ к разработке и мессенджерам.

ВНИМАНИЕ: Если у Вас нет возможности , или желания проходить собеседование, или предоставлять резюме - есть простое решение: не откликайтесь на наше задание. Ищутся ТОЛЬКО граждане РФ (простите). И сумма в задании - неизменна , не смотря на Ваши почасовые тарифы.(извините ещё раз).

Бюджет:75000руб.

CSSDockerHTMLJavaScriptjQuery
3 года назад
rudolfkopytov
Рудольф 
55 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

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23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад

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