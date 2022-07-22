Нужна верстка лендинга

https://www.figma.com/file/WHd0JGZ0IaDmZW0Bgy1ReZ/Adgid---Лендинг?node-id=0:1

Моменты по верстке:

- Большая часть изображений заглушки. Например, в блоках преимуществ (3 блока после порядка работы) иллюстрации состоят из телефона и графика. Нужно сверстать в виде единной png, которую я потом поменяю. Оптимизация иконок не нужна.

- На мобильных в блоках преимуществ изображения должны одинаковы по высоте, а не по ширине.

В блоке давайте познакомимся будет видео. Изображение телефона идет отдельно. На мобильной версии будет видео с другими пропорциями и без телефона.

- Нужна настройка отправки форм.

- При нажатии на кнопки появляются всплывающие окна, дизайн там есть. При этом всплывахи должны быть разными в зависимости от смысла кнопок (разный текст кнопок, информация в письмах приходящих с этих форм). Сейчас там есть - получить консультацию, получить аудит, заказать настройку.