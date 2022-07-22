Требуется HTML-верстка двух проектов из Figma. Условия: валидность, кроссбраузерность и PageSpeed не ниже 90. Для каждого проекта нужно указать отдельную цену в комментариях.
Верстка лендинга
Нужна верстка лендинга
https://www.figma.com/file/WHd0JGZ0IaDmZW0Bgy1ReZ/Adgid---Лендинг?node-id=0:1
Моменты по верстке:
- Большая часть изображений заглушки. Например, в блоках преимуществ (3 блока после порядка работы) иллюстрации состоят из телефона и графика. Нужно сверстать в виде единной png, которую я потом поменяю. Оптимизация иконок не нужна.
- На мобильных в блоках преимуществ изображения должны одинаковы по высоте, а не по ширине.
В блоке давайте познакомимся будет видео. Изображение телефона идет отдельно. На мобильной версии будет видео с другими пропорциями и без телефона.
- Нужна настройка отправки форм.
- При нажатии на кнопки появляются всплывающие окна, дизайн там есть. При этом всплывахи должны быть разными в зависимости от смысла кнопок (разный текст кнопок, информация в письмах приходящих с этих форм). Сейчас там есть - получить консультацию, получить аудит, заказать настройку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка30 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо интегрировать чистую HTML-верстку шаблона и установить его на DLE. После установки требуется выполнить правки по сайту для достижения нужного результата.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются правки в существующую HTML-верстку. Необходимо исправить работу плавного скролла и меню для мобильной версии сайта. Ожидаются специалисты из России и Белоруссии.Завершен3 года назад
Необходимо разработать расширение для браузера Safari, включающее функции авторизации и добавления комментариев к сайтам. Используемый стек: JavaScript, HTML, CSS. Оплата по завершению задачи или раз в неделю. Работа через трекер Hubstaff.com, требуется минимум 4-5 часов в день. В отклике укажите опыт, ставку, часы работы и часовой пояс.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка расширения для Chrome, которое будет представлять собой упражнения-слайды с картинками и таймером уведомлений. Необходим опыт работы с JavaScript, HTML и CSS. Оплата по завершению проекта или раз в неделю. Работа через трекер Hubstaff, минимальная загрузка 4-5 часов в день. В отклике укажите опыт, ставку и часы, готовые работать.HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать клиентскую часть для учебного проекта RestApi, предназначенного для формирования путевых листов. Необходимо создать одну-две страницы с HTML-версткой. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с RestApi и способен реализовать функционал согласно заданным требованиям.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо сверстать лендинг на основе 5-6 блоков с поддержкой десктопной и мобильной версии. Все блоки должны быть доступны для редактирования в админке WordPress. Также требуется разработать прелоадер для улучшения пользовательского опыта.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить редиректы на сайте master-demontazh.ru для устранения дублей в вебмастере. Необходимо перенаправить страницы с параметрами на их основные версии и обработать слеши в конце URL. Важно обеспечить корректное перенаправление для улучшения индексации и удобства пользователей.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется верстальщик для адаптивной HTML-верстки сайта по дизайну из Figma на 5 страниц. Необходима реализация логики сайта, включая модальные окна и анимацию. Использование БЭМ, SCSS и Gulp обязательно. Условия: отчеты каждые 4 часа, резиновая верстка без брейкпоинтов. Код должен быть читабельным для дальнейшей работы других специалистов.Завершен3 года назад
Виконати корекцію дизайну на сайті WordPress для двох сторінок. Для першої сторінки адаптувати блок контактів для розширень від 1440 до 768 та 425 до 320, підігнати розміри та кольори. Для другої сторінки забезпечити відображення картинок в блоках "Хід будівництва" та "Огляд Комплексу" на мобільних пристроях.Завершен3 года назад