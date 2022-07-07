Требуется адаптация лендинга под мобильные устройства с помощью медиа-запросов. Проект состоит из двух страниц: первая включает три основных блока, вторая — статью с тремя изображениями. Необходима помощь в настройке верстки для корректного отображения на телефонах.
Верстка сайта на Joomla
Разработать индивидуальный современный адаптивный дизайн на php к рабочему сайту на Jomla.
На сайте установлена реферальная система, реализованная на плагине Pharaoh.
Заявки фрилансеров
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