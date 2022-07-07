Верстка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки404 просмотра

Разработать индивидуальный современный адаптивный дизайн на php к рабочему сайту на Jomla.

На сайте установлена реферальная система, реализованная на плагине Pharaoh.

JoomlaPHP
3 года назад
PFelix
Феликс 
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