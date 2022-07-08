Доработки по верстке и логике сайта на React

Образовательному стартапу https://www.edleed.com требуется помощь Frontend разработчика. Основной задачей будет исправление ошибок верстки и логики. Наш стек: TypeScript + React + Redux + NextJS + SCSS.

Примеры задач:

1. Верстка: убрать лишние элементы и подчеркивания у некоторых элементов;

2. Логика: сделать предзагрузку некоторых страниц, фикс багов, исправление неправильного скрола с одной страницы на другую при переходе;

3. SEO: сделать доработки, изменить некоторые теги на H1, H2, изменить описания, выдаваемые в Google (snippet), доработки семантики по элементам, добавить файл robots.txt и sitemap, мета-теги description.

Опыт работы со всем вышеперечисленным обязателен. Мы не готовы работать с агентствами или посредниками. Пожалуйста, отправляйте сразу ссылки на работы в GitHub.