Необходимо внести правки на сайт, включая замену 4 баннеров в мобильной и веб-версиях, изменение размера баннера в мобильной версии и настройку отображения баннера только на главной странице. Все материалы для доработок будут предоставлены в файлах.
Доработки по верстке и логике сайта на React
Образовательному стартапу https://www.edleed.com требуется помощь Frontend разработчика. Основной задачей будет исправление ошибок верстки и логики. Наш стек: TypeScript + React + Redux + NextJS + SCSS.
Примеры задач:
1. Верстка: убрать лишние элементы и подчеркивания у некоторых элементов;
2. Логика: сделать предзагрузку некоторых страниц, фикс багов, исправление неправильного скрола с одной страницы на другую при переходе;
3. SEO: сделать доработки, изменить некоторые теги на H1, H2, изменить описания, выдаваемые в Google (snippet), доработки семантики по элементам, добавить файл robots.txt и sitemap, мета-теги description.
Опыт работы со всем вышеперечисленным обязателен. Мы не готовы работать с агентствами или посредниками. Пожалуйста, отправляйте сразу ссылки на работы в GitHub.
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