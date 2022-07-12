Куда добавить пиксель трекера в checkout_success.php ?

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок626 просмотров

Сайт на oscommerce, в файл checkout_success.php надо добавит пиксель bemob

Просто скажите куда вставить пиксель.

3 года назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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