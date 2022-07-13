Требуется выполнить редизайн готового шаблона на WordPress согласно новому дизайну, разработанному в Figma. Необходимо заменить старый дизайн на новый. Предлагайте цены для обсуждения.
Отредактировать верстку письма
Отцентрировать нижнюю часть письма и сделать ширину белого блока такой же, как у верхней части шаблона.
В файле html код.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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