Отредактировать верстку письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки279 просмотров

Отцентрировать нижнюю часть письма и сделать ширину белого блока такой же, как у верхней части шаблона.

В файле html код.

HTML
3 года назад
guest_16577301707254
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

benzobak83
Виталий 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$4
1 день
Escrow
Виталий отредактировал html верстку письма за !!20!! минут. Взялся за работу моментально и сделал ее качественно. Спасибо профессионалу своего дела!
Отличный заказчик. Всё быстро и по делу

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Владислав
 
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benzobak83
Виталий 
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Ульяна
 
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