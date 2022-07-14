На сейчас нужно сделать верстку сайта

$12
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок266 просмотров

Сделать до 5 правок на сайте

прочитайте Тз перед тем как браться за работу.

нужно выполнить в ближайшее время.

3 года назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

_Kozak_UA_
Александр 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$12
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. Рекомендую. Буду обращаться еще за помощью. Успехов
Отличный работодатель, было приятно работать, в начале работы предоставил понятное ТЗ. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Тимур
 
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