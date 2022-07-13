Сверстать 2-е страницы на чистом css по примеру

$17
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок859 просмотров

Задача сверстать 2-е страницы на чистом css по примеру верстку существующего сайта (конкурента).

Шапка и подвал сверстаны, нужно тело страницы (контент).

Должен быть адаптив - его взять с сайта конкурнета. (адрес предоставлю).

Фактически копируем верстку(блоки), адаптируя под себя.

Страница №1

https://docs.google.com/document/d/1ELyWKTYETks-We3clcGDrcDEVHf-YHHTwpu7B8YBE7w/edit?usp=sharing

Страница №2

https://docs.google.com/document/d/1U2tctWwuPxA08Zz0E2XWnvW3Kq7fYY_O24G6HYWK83A/edit?usp=sharing

Срок 1 день.

Постоплата на 2 части. (1 часть = 1 страница)

CSS
3 года назад
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

Xephide
Андрей 
22 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$17
2 дня
Escrow
У Андрея маленький уровень опыта. Не смотря на это он все время был на связи и хотел урегилировать спор, но каждый раз делал исправления по прежнему плохо. Не рекомендую или за крайне маленькую сумму, чтобы он набрался опыта за ваш счет.

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