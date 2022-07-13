Требуется выполнить редизайн готового шаблона на WordPress согласно новому дизайну, разработанному в Figma. Необходимо заменить старый дизайн на новый. Предлагайте цены для обсуждения.
Сверстать 2-е страницы на чистом css по примеру
Задача сверстать 2-е страницы на чистом css по примеру верстку существующего сайта (конкурента).
Шапка и подвал сверстаны, нужно тело страницы (контент).
Должен быть адаптив - его взять с сайта конкурнета. (адрес предоставлю).
Фактически копируем верстку(блоки), адаптируя под себя.
Страница №1
https://docs.google.com/document/d/1ELyWKTYETks-We3clcGDrcDEVHf-YHHTwpu7B8YBE7w/edit?usp=sharing
Страница №2
https://docs.google.com/document/d/1U2tctWwuPxA08Zz0E2XWnvW3Kq7fYY_O24G6HYWK83A/edit?usp=sharing
Срок 1 день.
Постоплата на 2 части. (1 часть = 1 страница)
Выбранный исполнитель
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