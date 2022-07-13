Сложный слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки339 просмотров

Добрый день!

Нужно в готовую вёрстку сделать слайдер. Реализовать нужно как отдельный переиспользуемый блок (БЭМ методология).

Сам слайдер на скриншотах в прикрепленных файлах. Исполнителю дам весь макет в фигме.

Особенности слайдера:

  • На десктопах боковые слайды имеют прозрачность 0.1
  • При наведении на карточку (на слайд) он увеличивается, а также появляются кнопки.
  • На мобильных устройствах слайды должны располагаться в два ряда
  • Для всех устройств слайдер один и тот же (один и тот же html код)
  • Необходимо использовать библиотеку swiper
  • Сборка через наш gulp файл
FigmaHTMLGulp
3 года назад
dmitrymy000000
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DmitryAylevsky
Айлевский 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
1 день
Дмитрий прекрасный специалист, выполнил достаточно сложную задачу. Отдельное спасибо за то что внес правки которых не было в ТЗ. 100% буду сотрудничать дальше и уже готовлю для Дмитрия новый более крупный проект.
Приятно было сотрудничать!

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DmitryAylevsky
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