Требуется выполнить редизайн готового шаблона на WordPress согласно новому дизайну, разработанному в Figma. Необходимо заменить старый дизайн на новый. Предлагайте цены для обсуждения.
Сложный слайдер
Добрый день!
Нужно в готовую вёрстку сделать слайдер. Реализовать нужно как отдельный переиспользуемый блок (БЭМ методология).
Сам слайдер на скриншотах в прикрепленных файлах. Исполнителю дам весь макет в фигме.
Особенности слайдера:
- На десктопах боковые слайды имеют прозрачность 0.1
- При наведении на карточку (на слайд) он увеличивается, а также появляются кнопки.
- На мобильных устройствах слайды должны располагаться в два ряда
- Для всех устройств слайдер один и тот же (один и тот же html код)
- Необходимо использовать библиотеку swiper
- Сборка через наш gulp файл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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