Продолжение работ по лендерсу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка141 просмотр

Нужно тот же макет сделать на другие 2 категории

Плюс небольшие доработки.

3 года назад
Sonic_md
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Noothing
Эдгард 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$90
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Noothing
Эдгард 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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