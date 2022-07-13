Верстка макета

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Закрыт61 заявка1306 просмотров

Добрый вечер, надо сделать верстку но там есть нюансы так как сайт будет ставить на ВП некоторые моменты верстать не надо, а просто стили подогонять и все. 

Макеты отправляю в личку инетерсуют сроки и цена, что бы человек сделал, с одним работал просто пропал 

3 года назад
Sylar9_del
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