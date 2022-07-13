Требуется выполнить редизайн готового шаблона на WordPress согласно новому дизайну, разработанному в Figma. Необходимо заменить старый дизайн на новый. Предлагайте цены для обсуждения.
Верстка макета
Добрый вечер, надо сделать верстку но там есть нюансы так как сайт будет ставить на ВП некоторые моменты верстать не надо, а просто стили подогонять и все.
Макеты отправляю в личку инетерсуют сроки и цена, что бы человек сделал, с одним работал просто пропал
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