Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов

Верстка сайтов с использованием html(html5), css, scss, js, jquery, flex,grid, BEM.

Верстка будет адекватно отображаться во всех браузерах (кросбраузерность), также будет адаптивная для устройств с разрешением от 320px.

Оптимизация картинок и изображений путем перевода их в формат webp и правильное их отображения в браузерах, для ускорения загрузки сайта.

Посадка готовой верстки на Wordpress и создание удобной админки которую может заполнить человек не владеющий навыками верстки и не знакомы с HTML.

Посадка готовой верстки на хостинг.

Всегда на связи, работу выполняю максимально быстро и качественно.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество

телефон +380666263705 (телеграм, viber, ватсап)

Email : [email protected]