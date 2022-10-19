Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов
Верстка сайтов с использованием html(html5), css, scss, js, jquery, flex,grid, BEM.
Верстка будет адекватно отображаться во всех браузерах (кросбраузерность), также будет адаптивная для устройств с разрешением от 320px.
Оптимизация картинок и изображений путем перевода их в формат webp и правильное их отображения в браузерах, для ускорения загрузки сайта.
Посадка готовой верстки на Wordpress и создание удобной админки которую может заполнить человек не владеющий навыками верстки и не знакомы с HTML.
Посадка готовой верстки на хостинг.
Всегда на связи, работу выполняю максимально быстро и качественно.
Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество
телефон +380666263705 (телеграм, viber, ватсап)
Email : [email protected]
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