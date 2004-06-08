Я верстальщик. Это точно моё дело, потому что мне это нравится и хорошо получается!
Учился верстать у гуру и спустя несколько месяцев я решил монетизировать мои знания и вышел на фриланс.
Мои преимущества:
1) Хорошее владение HTML и CSS
2) Использование методологии БЭМ
3) Умение сделать на сайте табы, спойлеры, слайдеры и всё необходимое для современного сайта
4) Делать адаптив для сайта
5) Хорошая организация файлов в проекте
6) Использование GULP при разработке сайта
7) Моя вёрстка кроссбраузерная
Уже готов приступить к написанию кода для вашего сайта!
Работу выполняю в срок и подхожу к ней максимально ответственно. Если я немного запоздаю, то с меня причитается!
Я начинающий фрилансер, поэтому за свою работу готов получать не много.
Надеюсь работа со мной вас порадует и вы будете обращаться ко мне не раз после
первого сотрудничества!
Связь со мной:
ВК: https://vk.com/id491722493
Телеграм: https://t.me/deadmoro3
Ватсап: 89050596680
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