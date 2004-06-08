Вёрстка сайтов на HTML5/CSS3, JavaScript

Я верстальщик. Это точно моё дело, потому что мне это нравится и хорошо получается!

Учился верстать у гуру и спустя несколько месяцев я решил монетизировать мои знания и вышел на фриланс.

Мои преимущества:

1) Хорошее владение HTML и CSS

2) Использование методологии БЭМ

3) Умение сделать на сайте табы, спойлеры, слайдеры и всё необходимое для современного сайта

4) Делать адаптив для сайта

5) Хорошая организация файлов в проекте

6) Использование GULP при разработке сайта

7) Моя вёрстка кроссбраузерная

Уже готов приступить к написанию кода для вашего сайта!

Работу выполняю в срок и подхожу к ней максимально ответственно. Если я немного запоздаю, то с меня причитается!

Я начинающий фрилансер, поэтому за свою работу готов получать не много.

Надеюсь работа со мной вас порадует и вы будете обращаться ко мне не раз после

первого сотрудничества!

Связь со мной:

ВК: https://vk.com/id491722493

Телеграм: https://t.me/deadmoro3

Ватсап: 89050596680