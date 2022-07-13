Нужно вставить TinyMCE Editor на компонент страницы. Страницы сделаны на vue. Не получается импортировать и использовать компонент tinymce-vue. Нужно получить этот компонент и использовать в проекте, можно импортировать через cdn или как локальный файл, главное чтобы оно работало и можно было получать данные.

Стоимость ждем от вас!

Нужно оперативно это устранить!!!