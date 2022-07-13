Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.
Нужно вставить TinyMCE Editor на компонент страницы
Нужно вставить TinyMCE Editor на компонент страницы. Страницы сделаны на vue. Не получается импортировать и использовать компонент tinymce-vue. Нужно получить этот компонент и использовать в проекте, можно импортировать через cdn или как локальный файл, главное чтобы оно работало и можно было получать данные.
Стоимость ждем от вас!
Нужно оперативно это устранить!!!
Заявки фрилансеров
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