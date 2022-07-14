Верстка/Frontend сайта на Nuxt

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки581 просмотр

Нужна совместная верстка проекта вместе с штатным frontend разработчиком на Nuxt

Часть работы которую передаем - описана в ТЗ https://docs.google.com/document/d/12-suDE8v-Rg9l9XoKlLcqwfrxPZrUo5q0ukeIdXBSNA/edit?usp=sharing

3 года назад
webdancecolor
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Фаррух
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Корректировка виджета вордпресс

    $10

    Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Корректировка шаблона сайта (правка бага)

    Необходимо исправить шаблон сайта на WordPress после копирования. Задача включает восстановление стилей, а также устранение проблем с админкой. Требуется сравнить стили исходного сайта и исправить копию, вернуть элементы интерфейса, такие как футер, фильтр, заголовок страниц и функционал карточки товара.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно вставить TinyMCE Editor на компонент страницы

    Требуется вставить TinyMCE Editor на компонент страницы, разработанной с использованием Vue. Необходимо решить проблему импорта компонента tinymce-vue, используя CDN или локальный файл, чтобы обеспечить его функциональность и возможность получения данных. Ожидаются предложения по стоимости и оперативное выполнение задачи.

    Vue.js
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Потрібно відредагувати css значення @media для адаптивного меню

    Необхідно відредагувати медіа-запити CSS для адаптивного меню. Передбачає видалення другого меню в діапазоні 768-1300px, зміни в діапазонах для меню 1 і 3, а також редагування функціональності гамбургера. Заявка включає в себе зміни для логотипів, анімацій та фонових кольорів.

    CSSHTMLJavaScriptSCSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка страниц

    Требуется выполнить HTML-верстку страниц по предоставленным макетам из Figma и скриншотам. Необходимо сверстать все элементы, исключая хедеры и футеры. Спецификации включают макеты и визуальные примеры, которые необходимо использовать для точной реализации. Задача включает в себя несколько страниц с различными элементами дизайна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Мобильная версия сайта

    Требуется прописать настройки CSS для адаптации сайта под мобильные устройства. Задача заключается в обеспечении адекватного отображения на различных расширениях экранов. Необходимы корректировки в HTML-верстке для улучшения пользовательского опыта.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Корректировка верстки

    Необходимо переверстать несколько блоков на сайте и исправить работу слайдера, который сейчас свайпает изображения только один раз. Все детали и техническое задание будут предоставлены исполнителю в личных сообщениях.

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка макета

    Требуется HTML-верстка макета с учетом специфики использования на WordPress. Необходимо подогнать стили и элементы, некоторые моменты верстать не нужно. Интересуют сроки выполнения и стоимость работы. Предоставление макетов в личном порядке.

    HTML-верстка61 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать верстку письма

    Требуется отредактировать верстку HTML-письма: отцентрировать нижнюю часть и установить ширину белого блока равной ширине верхней части шаблона. Код предоставлен в файле HTML.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать 2-е страницы на чистом css по примеру

    $17

    Требуется сверстать 2 страницы на чистом CSS, адаптируя контент с сайта конкурента. Шапка и подвал уже готовы. Необходимо создать адаптивное тело страниц, основываясь на предоставленных примерах. Срок выполнения - 1 день, постоплата по частям.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты