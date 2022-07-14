Требуется выполнить HTML-верстку страниц по предоставленным макетам из Figma и скриншотам. Необходимо сверстать все элементы, исключая хедеры и футеры. Спецификации включают макеты и визуальные примеры, которые необходимо использовать для точной реализации. Задача включает в себя несколько страниц с различными элементами дизайна.