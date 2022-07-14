Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.
Верстка/Frontend сайта на Nuxt
Нужна совместная верстка проекта вместе с штатным frontend разработчиком на Nuxt
Часть работы которую передаем - описана в ТЗ https://docs.google.com/document/d/12-suDE8v-Rg9l9XoKlLcqwfrxPZrUo5q0ukeIdXBSNA/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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